البابا يعين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان

مدينة الفاتيكان (رويترز) - عين البابا فرنسيس يوم الأربعاء أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية بالفاتيكان.
وستتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية.
ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.
لكن جماعات نسائية، ومنها الاتحاد الدولي للرئيسات العامات للأديرة وهو مظلة تضم الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا منذ فترة طويلة بتعين المزيد من النساء في مناصب رفيعة داخل الكيان الإداري للفاتيكان.
وأفاد بيان من الفاتيكان يؤكد تعيين دي جيوفاني بأنها ستتولى شؤون العلاقات المتعددة الأطراف بالوزارة التي تعمل بها منذ عام 1993. ودي جيوفاني متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
والفاتيكان، وهي دولة ذات سيادة تحيط بها إيطاليا، تربطها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 دولة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
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