دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا: المخرج الوحيد من الأزمة الإيرانية هو اتفاق أوسع معها وتخفيف العقوبات

باريس (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف الولايات المتحدة العقوبات تدريجيا.

وقال لو دريان، متحدثا أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ سبتمبر أيلول 2017 للشروع في مفاوضات جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية مقابل خفض العقوبات الأمريكية هي السبيل الوحيد للمضي قدما.

وأضاف "هذا البرنامج لا يزال قائما وممكنا.. إنه، اليوم، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)