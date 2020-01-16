شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بتوصيل الغاز الطبيعى لـ21 قرية لتخفيف معاناة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، باقتراح برغبة بشأن توصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى المحرومة بمحافظة البحيرة، خاصة تلك التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى وتلك الجارى العمل بها، وذلك نظرا لاحتياجهم الشديد، وتتمثل هذه القرى فى " البسلقون، زهرة، كوم البركة، الوسطانية، بردلة، الزريبة، حسبو، الرملة، كشمعة، مرجان، ق لونين، معمل القزاز، صيرة، سيدى غازى، الوكيل، كفر الدوار البلد، دفشو، ق ابو قيير، عزبة طه، الأوقاف بولين، الابيسات، وجميع القرى التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هذه القرى تعانى كثيرا بسبب عدم وجود غاز طبيعى خاصة فى فصل الشتاء، وفى ظل الوفرة فى الغاز المصرى لابد أن ينعكس فى سرعة توصيل الغاز للقرى، على أن يكون هناك تنسيق بين المحليات والإسكان والبترول حول الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى والرصف وتوصيل الغاز، حتى يشعر المواطنين بتحسن فى الخدمة المقدمة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القرى السالف ذكرها جارى توصيل الصرف الصحى بها وهناك أعمال تكسير وما شابه نتيجة الأعمال، وفى إطار الحرص على المال العام لابد من استغلال أعمال الحفر والعمل جنبا إلى جنب فى توصيل الغاز حتى لا يُعاد تكسير هذه الطرق مرة اخرى وتتكبد الدولة مبالغ باهظة، شريطة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن تكلفة إعادة الشىء لأصله شهدت اعتماد مبالغ طائلة، من الممكن توجيهها فى مسار آخر لخدمة المواطنين.

ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.