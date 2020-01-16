مجلس الشيوخ يتسلم القرار الاتهامي بحق "ترامب" تمهيدًا لمحاكمته

تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا،

جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الخميس، رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلّفين.

وقال ماكونيل إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعداداً لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل.

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وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.