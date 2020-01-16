كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يكشف موعد محاكمة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سوف يتم البدء بإجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل.



وأحال مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، قرار الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لمحاكمته.



وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن رئيس المحكمة الأميركية العليا يؤدي الخميس اليمين الدستورية لترؤس محاكمة ترامب.



هذا، ويتهم مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإساءة استخدام السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.