شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروب موكله.. محامي كارلوس غصن يتنحى عن القضية والان نبدء بالتفاصيل

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن جونيشيرو هيروناكا، محامي كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المقال، قوله اليوم الخميس، إنه تنحى عن القضية بعد هروب موكله إلى لبنان. <->

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