رئيسة المفوضية الأوروبية: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان الأوروبي سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
وأشارت فون دير لاين، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في إيرلندا، إلى أن المملكة المتحدة ستغادر الكتلة الأوروبية بعد أسبوعين.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 كانون الثاني الحالي، لكن هذا الموعد تم إرجاؤه عدة مرات بسبب تعذر مصادقة البرلمان البريطاني على اتفاق حول شروط "بريكست".
وتبدأ بعد "بريكست" فترة انتقالية ممتدة حتى أواخر العام الجاري، يتعين على لندن وبروكسل أن تضعا خلالها أطر التعاون المستقبلي بينهما في كل المجالات، بما فيها التجارة.
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