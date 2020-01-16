رئيسة المفوضية الأوروبية: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​، أن ​البرلمان الأوروبي​ سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ نهاية الشهر الجاري.

وأشارت فون دير لاين، أثناء ​مؤتمر​ صحفي عقدته في ​إيرلندا​، إلى أن ​المملكة المتحدة​ ستغادر الكتلة الأوروبية بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 كانون الثاني الحالي، لكن هذا الموعد تم إرجاؤه عدة مرات بسبب تعذر مصادقة ​البرلمان البريطاني​ على اتفاق حول شروط "​بريكست​".

وتبدأ بعد "بريكست" فترة انتقالية ممتدة حتى أواخر العام الجاري، يتعين على لندن و​بروكسل​ أن تضعا خلالها أطر التعاون المستقبلي بينهما في كل المجالات، بما فيها التجارة.

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