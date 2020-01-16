السلطات الأميركية تنفي وقوع إطلاق نار داخل قاعدة جوية بولاية تينيسي

نفت ​السلطات الأميركية​ صحة المعلومات حول ​إطلاق نار​ داخل قاعدة "ماكجي تايسون" الجوية للحرس الوطني الأميركي في ولاية تينيسي. وأكدت انه "لم يكن هناك إطلاق نار أو إصابات"، وأن "الجميع في أمان".

وعادت ​القاعدة​ إلى عملها الطبيعي بعد إغلاقها لمدة ساعات عقب ورود بلاغ بوجود مسلح داخل القاعدة. وتم التأكد من أن ورود المعلومات حول المسلح ناجم عن سوء فهم.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم ​الأجهزة الأمنية​ المحلية إلى أن أحد المتدربين في القاعدة رصد شخصا مسلحا، وأبلغ الأجهزة الأمنية بذلك.