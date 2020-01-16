زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستنطلق فعليا الثلاثاء المقبل

أعلن زعيم الأغلبية ​الجمهورية​ بمجلس الشيوخ، ​ميتش ماكونيل​ إنه من المتوقع أن تبدأ البيانات الافتتاحية في المحاكمة المنتظرة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، يوم الثلاثاء المقبل. وتعهد باسقاط تهمة عزل ترامب.

وصوت ​مجلس النواب الأميركي​ الذي يقوده الديمقراطيون، على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق الأسبوع المقبل لبدء ثالث مساءلة في التاريخ لرئيس أميركي.

وجاءت أصوات الأعضاء بأغلبية 228 صوتا، مقابل اعتراض 193، لمنح مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون، مهمة محاكمته بتهمتي إساءة استخدام ​السلطة​ بالضغط على ​أوكرانيا​ للتحقيق مع خصمه السياسي ​جو بايدن​ وعرقلة عمل ​الكونغرس​ بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.