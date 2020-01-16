الشرطة بألمانيا تداهم مكاتب ومنازل أشخاص تشتبه بأنهم جواسيس للصين

اعلن الادعاء الألماني إن ​الشرطة​ داهمت مكاتب ومنازل في ​بروكسل​ وفي أرجاء ​ألمانيا​ في إطار قضية تتعلق بثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم جواسيس لحساب ​الصين​.

وذكرت مجلة "​دير شبيغل​" التي كانت أول من أورد أنباء المداهمة، إن أحد المشتبه فيهم ألماني كان يعمل حتى عام 2017 دبلوماسيا بارزا في مكتب الشؤون الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ وتولى منصب سفير للاتحاد الأوروبي عدة مرات. والقضية هي الأولى منذ عدة سنوات التي تتضمن مزاعم ملموسة بأعمال تجسس تقوم بها الصين ضد ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف في ​أوروبا​ والغرب بشكل عام من تكثيف الصين لأنشطة ​التجسس​ على مستوى ​العالم​ في إطار سعيها لمد نفوذها السياسي بما يعادل وزنها الاقتصادي.

وقال ماركوس شميت الناطق باسم الادعاء الاتحادي الألماني "يمكنني أن أؤكد أننا نجري تحقيقا في نشاط عميل مخابرات".

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ونُفذت المداهمات في بروكسل و​برلين​ وفي ولايتين في جنوب ألمانيا هما بادن-فرتمبرج و​بافاريا​ وهما مركزان رئيسيان لصناعات التكنولوجيا الحديثة في ألمانيا.

وذكرت المجلة أن الدبلوماسي السابق تولى عدة مناصب مرموقة في مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وأضافت المجلة أنه بعد تركه العمل في الاتحاد الأوروبي عمل مع جماعات ضغط، ويعتقد أنه زار الصين.

ورفض الادعاء الكشف عن أسماء المشتبه بهم الثلاثة أو وظائفهم.