مصادر الشرق الاوسط:دياب لا يزال عند موقفه لجهة تشكيل حكومة مصغرة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لقاء الأخير برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اليوم، مشيرة كذلك، لـ"الشرق الأوسط" إلى لقاء إيجابي عقد قبل يومين بين دياب و"الخليلين" (المعاون السياسي لأمين عام "​حزب الله​" ​حسين الخليل​ ووزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​) في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية في مسار التأليف.

وبينما تتحدث المصادر الوزارية المقربة من ​رئيس الجمهورية​ عن جهود تبذل من قبل بري وبعض الفرقاء للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، شددت المصادر المقربة من دياب على انه "حتى الآن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه لجهة تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا".

وشددت المصادر الوزارية على أن "هناك إجماعا من مختلف الأطراف على أهمية تسهيل ​تأليف الحكومة​ في ظل تفاقم الأوضاع التي يعيشها ​لبنان​"، موضحة لـ"الشرق الأوسط" "دخول "حزب الله" وبري على خط التأليف ولقاء ممثليهما مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة ونتج عن المباحثات الأخيرة التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدل 18، وذلك بإضافة 6 أسماء لشخصيات سياسية وأخذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب بهذا الأمر خاصة أن هناك اتفاقا بين الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن". وأضافت "حظوظ نجاح هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على تجاوب دياب مع هذا التوجه".

وحول الخلاف الأخير الذي كان عالقا بين دياب ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ وخاصة بشأن توزير الوزير السابق ​دميانوس قطار​ الذي طرحه الرئيس المكلف لتولي ​وزارة الخارجية​ ورفضه باسيل، قالت: "سيكون قطار وزيرا في الحكومة إنما ليس في وزارة الخارجية أو ​الاقتصاد​".