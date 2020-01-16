مصلحة الليطاني: مياه البقاع لا تزال غير مطابقة

أخذت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ عيّنات مياه من 19 بلدة في البقاعين الأوسط والغربي بين الثالث من الشهر الجاري والثامن منه، لفحص نوعية ​المياه​ وسلامة استخدامها في الحوض الأعلى لليطاني. تحليل العينات الـ22 التي أخذت من ​مياه الشفة​، أظهر عدم صلاحية 77 في المئة منها للشرب. وقد تنوعت نتائج التحليل بين خمس عيّنات صالحة للشرب في مقابل 17 غير صالحة، منها 14 عيّنة غير مطابقة للمعايير الجرثومية وثلاث غير مطابقة للمعايير الكيميائية. عيّنتان أخذتا من عيار منزلين في ​مشغرة​ وعانا كانتا صالحتين للشرب. لكن العيّنات التي أخذت (على سبيل المثال) من نبع عين الزرقا في سحمر وسبيل مياه عام في ​جب جنين​ ومنزل في ​علي النهري​، لم تكن مطابقة.

ووفق ​تقرير​ المصلحة، فإن بعض العينات احتوت على جراثيم «ايشريشيا كولي« و«بسودوموناس ايروجنوزا»، وتخطّت نسبها الحد الأقصى المسموح به في ​مياه الشرب​ وفقا للمقاييس التي وضعتها ​مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية​ (ليبنور). علماً بأن الجراثيم ناتجة عن تلوّث التربة والمياه ب​الصرف الصحي​ او فضلات ​الحيوانات​، إضافة إلى عينات احتوت على «نترات» و«فوسفات» نتيجة تسرب ​المبيدات الزراعية​ إلى المياه الجوفية.