شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: نسعى لفتح القيد أمام خريجى كليات الإعلام بعد إضافة شعب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن قانون النقابة الزم أن تمنح عضوية النقابة لمن يمارس مهنة الإعلام فى أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة خاصة أو رسمية، مؤكدا أن نقابة الإعلاميين جاءت لجموع الإعلاميين العاملين وغير العاملين والخريجين من كليات الإعلام وأقسام الإعلام فى الكليات المختلفة.

وأضاف سعدة: "ولكننا ملتزمون بنص القانون الذى صدر فى عام 2016 عن مجلس النواب وعليه فنحن نعد مذكرة لتقديمها إلى مجلس النواب وخاصة لجنة الثقافة والاعلام لكى يتم إضافة بعض الشعب الجديدة لعضوية النقابة على رأسها شعبة الانتساب لمن خرجوا إلى سن التقاعد فى الوسائل الاعلامية ولاستيعاب الخريجين الجدد من كليات الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة ولأقسام الإعلام فى شعبة الانتساب فنطمئن الجميع أن نقابة الاعلاميين هى بيت شرعى للأسرة الاعلامية وسيتم استيعاب الجميع داخل هذا البيت".

وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أكد من قبل أن النقابة مستمرة فى ملاحقة الكيانات الوهمية التى تستخدم اسم نقابة الإعلاميين والأشخاص الذين يستخدمون صفة الإعلامى عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر " أو فى حياتهم اليومية، مضيفا أنه ظهر للنقابة مؤخرا بعض الكيانات الوهمية فى الاسكندرية وقنا والمنيا والقاهرة وأن النقابة تلاحقهم قضائيا بعد تحرير محاضر ضدهم.

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وأضاف سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام نص على أن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أنه لا يجوز اطلاق لقب إعلامى إلا على كل من يحصل على عضوية النقابة طبقا للشروط أو الحصول على كارنيه مزاولة المهنة.

وأشار طارق سعدة إلى أنه يوجد بالنقابة مرصد إعلامى وبه فرع الرصد الإلكترونى الذى يقوم بإحصاء ورصد كل منتحلى الصفة ومستخدمى اسم إعلامى أو وظيفة إعلامى، مهيبا بكل المصريين أن يبلغوا فورا عن أى كيانات وهمية تحمل اسم نقابة الإعلاميين أو الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم إعلاميين دون أن يكون لديهم بطاقة عضوية نقابة الإعلاميين.

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أى كيان إعلامى غير مرخص له فى ظل تطبيق القانون والتعامل مع المشهد الإعلامى المصرى طبقا لميثاق الشرف، مشيرا إلى أن الكيانات الوهمية تضر بالمواطن من خلال عرض موضوعات تسيء للقيم المصرية وتضر بالأمن القومى وهدفها الربح والشو بعيدا عن مواثيق الشرف.