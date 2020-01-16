شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. اكتشاف أول إصابة بفيروس «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت أن المريض يقيم في مقاطعة كاناجاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير الجاري بأعراض التهاب رئوي.
يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة.
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