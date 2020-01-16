شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 ثاني أكثر الأعوام ارتفاعا في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس الأربعاء، إن العام الماضي 2019 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء الثورة الصناعية.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، أن متوسط درجات الحرارة العالمية كان أعلى بمقدار 1ر1 درجة مئوية عن متوسط النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وأوضحت أن مستوى الحرارة في عام 2019 احتل المركز الثاني بعد مستواها في عام 2016.

وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس في بيان: "في المسار الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نحن نتجه صوب زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و5 درجات بنهاية القرن".

وأضاف تالاس: "لقد بدأ عام 2020 من حيث انتهى 2019، بأحداث مؤثرة للغاية مرتبطة بالطقس والمناخ" مشيرا إلى حرائق الغابات في أستراليا والتي وقعت مع تعرضها في عام 2019 لأكثر الأعوام حرارة وجفافا في تاريخها.