شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا يثير غضب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبدت الحكومة اليونانية غضبها بسبب عدم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر قمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.

وفي تصريحات للتلفزيون اليوناني الرسمي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارة للمغرب مساء أمس الأربعاء: "لا نفهم لماذا لا تكون اليونان جزءا من هذه العملية؟". وأضاف دندياس: "نحن نتمنى الأفضل (للمنظمين)".

ويرجع اهتمام اليونان بالمشاركة في المؤتمر إلى اتفاقية وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق قبل أسابيع قليلة تقاسمت بموجبه أنقرة وطرابلس مناطق المصالح والنفوذ في البحر المتوسط.