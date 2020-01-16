شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا يثير غضب اليونان والان نبدء بالتفاصيل
وفي تصريحات للتلفزيون اليوناني الرسمي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارة للمغرب مساء أمس الأربعاء: "لا نفهم لماذا لا تكون اليونان جزءا من هذه العملية؟". وأضاف دندياس: "نحن نتمنى الأفضل (للمنظمين)".
ويرجع اهتمام اليونان بالمشاركة في المؤتمر إلى اتفاقية وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق قبل أسابيع قليلة تقاسمت بموجبه أنقرة وطرابلس مناطق المصالح والنفوذ في البحر المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر برلين بشأن ليبيا يثير غضب اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.