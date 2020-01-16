استقبال حافل لحفتر عقب وصوله إلى بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت القيادات العسكرية والاجتماعية والسياسية الليبية المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مطار بنينا الجوي في بنغازي مساء الأربعاء عقب وصوله إلى الأراضي الليبية.





وبحسب بيان رسمي للجيش الليبي، كان في استقبال حفتر عدد من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشايخ وأعيان القبائل الليبية وممثلي كل فئات المجتمع الليبي المختلفة.

ويظهر في الصور عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية الليبي ورئيس الأركان الفريق عبدالرزاق الناظوري ورئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي واللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات الجوية وعدد من النواب وشيوخ قبائل ترهونة وزوية والمغاربة وغيرها من القبائل وناشطون وباحثون سياسيون وأساتذة جامعات.



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وكان المشير خليفة حفتر قد غادر الثلاثاء العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، لعدم الاتفاق على اشتراطات الجيش الليبي الأمنية، وهو ما عده الليبيون موقفا بطوليا بحسب بيانات عدد من المكونات الاجتماعية والقبائل الليبية.

ورعت روسيا مفاوضات بين المشير خليفة حفتر، وفايز السراج، في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية.