عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن زايد وجاستن ترودو يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.



واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء كندا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل احتواء تداعياتها وضرورة خفض التوتر وتجنب التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم فيها.

وأكد الجانبان على أهمية اتباع الحلول والوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لمعالجة قضايا المنطقة ومستجداتها.

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته لترودو في الضحايا الكنديين الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

من جانبه، أعرب ترودو عن شكره و تقديره للمشاعر التي أبداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه ضحايا الطائرة.