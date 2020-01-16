شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحصل على موافقة بـ6 ملايين جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب ايهاب غطاطى على اعتماد مالى بقيمة 6 ملايين جنيه من وزارة الإسكان لمد شبكات المياه بمنطقة كفر المنفى بالهرم، وتوفير مياه صالحة للشرب، شريطة أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمرانى، وبناء عليه تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار تعليمات لشركة المياه بمحافظة الجيزة للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ، وفقا لما هو متعمد من مبالغ مالية.

وقال غطاطى، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وذلك لأنه من الملفات الحيوية والتى تخص قطاعا عريضا من الشعب المصرى، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار إلا أن هناك قرى مازالت تعانى من عدم وجود صرف صحى، وأخرى متوقف العمل بها، وهذا ما يستوجب رؤية للتعامل مع هذا الموضوع، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ، شريطة الالتزام بالتوقيتات فى التنفيذ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بداية حل ملف مياه الشرب والصرف الصحى يتوقف على حصر حقيقى لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، والقرى والمناطق الأشد احتياجا، وضرورة أن يكون هناك أولوية فى التنفيذ فيما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية، وفقا للضرورة، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة فى بعض المناطق قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة بالفعل، على أن يتزامن ذلك مع إدراج القرى المحرومة ولم يتم بدء العمل فيها حتى يسير العمل جنبا إلى جنب بشكل متوازن على مختلف المحافظات بالجمهورية.

جدير بالذكر أن النائب إيهاب غطاطى تقدم بعدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، وضرورة حل هذه الأزمة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير مياه صالحة للشرب.