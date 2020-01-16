شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع مأساوية.. تفاصيل وفاة مواطن قطرى جديد داخل سجون تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر كان متواجدًا داخل سجون تميم، ورفض ذكر اسمه، عن أوضاع مأساوية جديدة تشهدها سجون الأمير القطرى تميم بن حمد، مشيرًا إلى ظهور حالة وفاة جديدة داخل سجون الدوحة خلال الأيام الماضية، لتضاف إلى ملف الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى، والقمع الذى يواجهه المواطنون القطريون من هذا النظام الذى يدعم التنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى فى المنطقة العربية.

المصدر، أكد وفاة مواطن قطرى كان مسجونًا فى سجن "أم صلال" القطرى، فى 13 يناير الجارى، حيث إن هذا السجن هو سجن آخر غير سجن الملحق، موضحًا أن الوفاة جاءت بسبب مرض المسجون بالسل أثناء سجنه نتيجة سوء أحوال السجون فى قطر، لافتًا إلى أن اسم السجين هو عبد العزيز سهل آل سهل وعمره 37 عامًا.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، كانت محبوسة داخل السجون القطرية، تفاصيل رسالة الشباب القطرى التى نشرتها مواقع تابعة للمعارضة القطرية، والتى وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، من خلف القضبان، أكد فيها أن أوضاع السجون فى الدوحة كارثية والأمراض تلاحقنا، حيث كشفت المصادر أن اسم السجين القطرى هو عبد الله العنزى، حيث إنه مسجون فى عنبر 4 فى سجن الملحق فى الصاعية القطرية والمسمى بالحبس الاحتياطى فى غرفة رقم 1.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أمن الدولة القطرية اقتحم العنبر بعد رسالة الشباب التى فضح فيها أوضاع السجون فى قطر، وذهب به إلى إدارة البحث الجنائى وحتى الآن لا يعرف أحد طريق هذا الشاب.