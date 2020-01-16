فسخ تعاقد.. إجراءات الكهرباء حال هدم مبنى دون إخطارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

يقع بعض المواطنين في أخطاء كثيرة نتيجة عدم فهمهم الشروط والضوابط الرئيسية المتعلقة بالإجراءات الصحيحة التي ينبغى اتباعها قبيل عملية هدم منزل قديم وإعادة بنائه، دون إبلاغ شركة الكهرباء، الأمر الذى يعرض المواطن لعقوبات كبيرة.

يستعرض "مصراوى" الإجراءات التي تتبعها شركة الكهرباء عند قيام العميل بالهدم وإعادة البناء دون إخطار الشركة (الهندسة).

1. رفع العدادت وفصل التغذية الكهربائية من المصدر العمومي.

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2. فسخ التعاقد.

3. إخطار شرطة الكهرباء لإعمال شئونها.

4. عند طلب إعادة التوصيل يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد ولا يؤخذ في الاعتبار المساحة السابقة (أي يعامل العقار معاملة التوصيل لأول مرة) مع حفظ حق الشركة في الديون السابقة المستحقة على نفس العين.​​