اليوم.. 11 ألفًا و408 طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، دكتور نبوي باهي، أن 11 ألفًا و408 طلاب سيؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إلى أن المتقدمين للامتحانات يمثلون 93 مدرسة رسمية ولغات وخاصة ومهنية ورياضية، مؤكدًا على أنه أصدر تعليمات لمديري العموم والإدارات التعليمية بمتابعة العملية الامتحانية أولاً بأول مع ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد تقرير يومي عن سير لجنة الامتحانات، وكشف مجمع للطلاب الغائبين وكافة المستندات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات.​