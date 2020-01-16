بالأسماء.. إصابة 15 عاملاً في انقلاب سيارة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 15 عاملاً بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، في انقلاب سيارة نصف نقل، محملة بعمالة زراعية، على طريق أبو المطامير الصحراوي في محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة: محمد محروس، سعيد رمضان، رجب رمضان، محمد فتحي، يوسف وهبة، عبد الحميد صلاح، هشام محمد، سمير عيد، وليد صلاح، ظريف ذكي، أحمد محمود، محمد عبد الفتاح، رجب أحمد، هيثم محمد، أيمن السيد، جميعهم مقيمون بقرية الكفاح.

جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير، عدا الأخير الذي حول إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم.​