اليوم.. امتحان الجبر وحساب المثلثات لثانية ثانوي إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليون الخميس، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الصباحية، بإجمالي عدد 587 ألفًا و108 طلاب.

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

وتجرى الامتحانات إلكترونيًا لما يزيد عن نصف مليون طالب داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، وعددها 3 آلاف و252 مدرسة (عام، خاص).​