الكويت: إبعاد 40 ألف مقيم في 2019 لمخالفة قانون الإقامة والتورط في قضايا جنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، أن السلطات أبعدت 40 ألف مقيم عن البلاد في 2019 لأسباب متعددة، أبرزها مخالفة قانون الإقامة، والتورُّط في قضايا جنائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه من بين المُبعدين 13 ألف امرأة، و27 ألف رجل، يمثلون 20 جنسية مختلفة، مشيرةً إلى أن أبناء الجالية الهندية احتلوا الصدارة، تلاهم أبناء الجالية البنغالية في المرتبة الثانية، ثم المصرية ثالثاً.

وأشارت إلى أن ذلك الرقم يأتي بزيادة تقدر بـ14 ألفاً على عام 2018 الذي شهد ترحيل 34 ألفا.