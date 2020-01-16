جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية على قطاع غزة رداً على 4 صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني المحاصر واعترض اثنين منها نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة،

وذكر البيان: "الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة".

وأفاد شهود عيان في غزة لوكالة فرانس برس أن القصف الإسرائيلي طال قاعدة لحماس قريبة من شاطئ البحر من دون أن يوقع إصابات

بشرية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 4 أطلقت من قطاع غزة.

ويعتبر هذا أول قصف على جنوب إسرائيل من القطاع منذ اغتيال الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير بضربة جوية في بغدادـ في حين تعتبر إيران من الداعمين لحركة حماس.