مصر: بيان أنقرة صدر من دولة تعتبر أحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الصحافة

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة.
وأضاف حافظ، تركيا تحتل موضعا متقدما عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، وألغت تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019.
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