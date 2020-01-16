شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 3 ملايين مدني بإدلب في خطر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، أن مجلس الأمن مرر قرارا يوم الجمعة وأخذت الأمم المتحدة علمًا به وتعمل على تكييف عملياتها الآن لتتوافق مع الولاية التي مُنحت لها، مبينًا استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا.
وأشار إلى أن ثمة تقارير وردت عن غارات جوية وقصف، ما أثر على مدنيين في مناطق متعددة من إدلب من بينها غارات جوية على مدينة إدلب وهو ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة الكثيرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 3 ملايين مدني بإدلب في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.