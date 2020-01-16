عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محاكمة تاريخية لترامب.. وهيئة المحلفين 100 عضو

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.



وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الخميس، رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلّفين.

وقال ماكونيل إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعداداً لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل.

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وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس.