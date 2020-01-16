"النواب" الأمريكي يوافق على إحالة قرار عزل ترامب لـ"الشيوخ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النواب الأمريكي يوافق على إحالة قرار عزل ترامب لـالشيوخ

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

وافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت، الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء محاكمة عزله، المتوقعة أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.



وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترامب في سبتمبر/أيلول، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

كما رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله أكثر من أسبوعين.

وقال المسؤول، رافضا كشف هويته: "أستبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

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ومن المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، محاكمة ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وبين المدعين الآخرين المكلفين بهذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي بنود الاتهام بحق ترامب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي".

من جانب آخر انتقد ترامب، اليوم، إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، وذلك في تعقيب على إعلان الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته بمجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".