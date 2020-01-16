شكرا لقرائتكم أميركا.. مشروع قرار "جمهوري" لدعم الشعب الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن تقديمه ومجموعة من المشرعين الجمهوريين مشروع قرار في مجلس الشيوخ لـ"دعم الشعب الإيراني بوجه نظامه القاتل".

وقال غراهام عبر حسابه على تويتر: "انضممت اليوم إلى السيناتور مارثا مارك سالي والسيناتور لانك فورد وماركو روبيو وجوني إرنيت وتيد كروز وميت رومني لتقديم مشروع قرار بمجلس الشيوخ للإيضاح بشكل لا لبس فيه وقوف مجلس الشيوخ الأميركي مع الشعب الإيراني الذي يطالب بحريته".

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كما أضاف: "آمل أن ينضم كل عضو في مجلس الشيوخ إلى هذا العمل وأن يعلم العالم أين نقف فيما يتعلق برغبة الشعب الإيراني في التحرر من نظامه القاتل".

وخرجت تظاهرات ضخمة ، في وقت سابق من الشهر الحالي، بالعاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية، احتجاجاً على إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية.

إلى ذلك ردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام، مطالبين برحيل المرشد علي خامنئي.