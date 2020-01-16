الشيخ محمد بن زايد عن قاعدة "برنيس": إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة

أعرب الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عن سعادته برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني. وكتب "بن زايد"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار.

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