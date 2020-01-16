نواب وأحزاب: قاعدة برنيس رسالة بأن السلام الذى تتبناه مصر تحميه القوة والرادع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من النواب والأحزاب، بافتتاح قاعدة برنيس أكبر قاعدة عسكرية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتى فى وقت شديد الخصوصية والحرج، والأزمات الخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وخاصة دول الجوار والتى بدورها تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قاعدة برنيس العسكرية رسالة للعالم بأن السلام الذى تتبناه الدولة المصرية تحميه وتدعمه القوة والرادع الحقيقى.

وأضاف رشاد، فى تصريحات له أمس الأربعاء، أن القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول وحقوق شعوبها، وأن القوى وحده من تكون كلمته المسموعة والمؤثرة فى المجتمعات الدولية، لافتا إلى القوات المسلحة المصرية حامى الحمى لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن قاعدة برنيس تعزز الأمن القومى للدولة على الاتجاه الجنوبي، وتفرض السيطرة على واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية تحسبًا لأى أعمال قد تهدد أمننا القومى، كما تعزز محور التنمية وتدفع عجلة الاستثمار والسياحة، وتأمين المناطق الاقتصادية، وحركة الملاحة.

وأوضح رشاد، أن القاعدة تعكس رؤية القيادة السياسة وإيمانها بضرورة تعزيز الإمكانيات الدفاعية وتطوير أنظمة التسليح بما يتواكب مع حجم التحديات والمؤامرات التى تحيط بالمنطقة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت وما زالت العامل الرئيسى فى حفظ أمن استقرار الوطن.

وتابع: "فى الوقت الذى نرى فيه كافة جيوش المنطقة تمر بحالة من التمزق والسقوط.. يواصل جيش مصر الباسل حمل رسالته الوطنية فى الدفاع عن مقدرات الشعب وممارسة دوره التنموى فى إنجاز المشروعات، وبناء استراتيجية ومنظومة دفاعية حديثة ومتطورة".

وعبر محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصرى، عضو المكتب السياسى للحزب، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى قاعدة "برنيس" الجنوبية العسكرية فى جنوب مصر، مؤكدًا أن هذه القاعدة تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية المعروفة بقوتها والتزامها وقدرتها على التطوير والتحديث المستمر، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى بهذا الافتتاح العظيم.

وأكد مهنى، أن افتتاح قاعدة "برنيس" الجنوبية العسكرية يأتى فى وقت شديد الخصوصية والحرج، ويؤكد أن مصر دولة عظيمة ولها قوات مسلحة قادرة على تأمين حدودها على كافة المحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنضم لقاعدة محمد نجيب فى غرب مصر فى تأمين الحدود المصرية.

وأضاف، أن القوات المسلحة المصرية بإمكانياتها الضخمة تُرعب أى عدو يُفكر فى الاقتراب أو النيل من أرضها وشعبها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قائد حقيقى فى المنطقة بفضل حكمة وجيش قادر على مجابهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مؤكداً أيضًا أنه فى ظل التهديدات الكثيرة التى تُهدد أمن واستقرار مصر خلال الفترة الأخيرة والتطورات والأزمات الخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وخاصة دول الجوار والتى بدورها تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة، كان لا بد أن تسعى الإدارة السياسية والعسكرية المصرية إلى دعم وتطوير المراكز العسكرية المصرية بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لحماية أمن مصر القومى.

وأوضح أن القاعدة مع قاعدة محمد نجيب غرب مصر، يُعدا نقطتى ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى أن قاعدة "برنيس" تُعد إحدى القواعد العسكرية المصرية الجديدة التى أُنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

النائب طارق متولى

فيما أكد النائب طارق متولى، عضو البرلمان المصرى، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازًا جديدًا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، فى سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور.

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وأضاف متولى: أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يأتى كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الأراضى المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.

وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء أكبر مناورة بحرية جوية (قادر 2020)، وما سبقتها من مناورات أخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لأى تهديد.

وأشار "متولى" بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حرصه على تطوير قدرات الجيش المصرى.

وثمن "متولى" إشادة الأشقاء العرب بافتتاح قاعدة برنيس، وهو ما يؤكد أن الجيش المصرى هو الجيش المنظم والقوى بالمنطقة العربية، الداعم لقضايا وحدة الوطن، وهو ما يتطلب استمرار دعم المصريين لجيشهم العيون الساهرة التى تضحى بدمائهم فى سبيل الحفاظ على نهضة واستقرار الوطن.

النائب سلامة الجوهرى

وقال النائب سلامة الجوهرى، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، نجاح جديد يضاف لرصيد نجاحات القوات المسلحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن السيسى وضع أهدافًا محددة لتطوير مصر فى مختلف المجالات ونجح فى تحقيق ذلك عامًا تلو الآخر.

وأشار نائب زفتى، إلى أن السيسى له هدف واضح بتطوير إمكانيات مصر العسكرية، ولذلك اهتم بوضع خطة لافتتاح القواعد العسكرية وتنفيذ صفقات الأسلحة وتحديث القوات المسلحة على أعلى مستوى.

وأكد الجوهرى، أن وجود قواعد عسكرية بحجم قاعدة برنيس وقاعدة محمد نجيب يضمن الأمن القومى لمصر فى ظل التحديات التى تواجه الشرق الأوسط بالكامل.



النائب أحمد بدوى

وأعرب النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب، عن سعادته الشديدة بقيام الرئيس السيسى بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر، قائلا إنها دليل جديد للعالم والقوى الطامعة والمهووسون، بقدرات الجيش المصرى وضخامته واتساع قواعده، منوها في بيان له، بحضور الرئيس السيسي برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عروضا جوية خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر، وهى أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس بضرورة فتح قواعد عسكرية، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.

وشدد على أن قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتى ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية.