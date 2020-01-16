اليونان: المبادرة المغربية للحكم الذاتي “ذات مصداقية” للتوصل إلى حل في الصحراء

صرح وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن بلاده تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي “مقاربة جدية وذات مصداقية” من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وأكد ديندياس، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ”اليونان تعتبر المبادرة المغربية -للحكم الذاتي- المقدمة للأمم المتحدة، مقاربة جدية وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء”.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الدبلوماسية اليونانية أن بلاده “تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل عادل وواقعي ومستدام، ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأضاف ديندياس، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة “كما نشجع كل الأطراف على مواصلة التزاماتها بروح من الواقعية والتوافق”.