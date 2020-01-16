فنانون وإعلاميون يتضامنون مع مرضى السرطان وينخرطون في حملة المطالبة بالعلاج المجاني – فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر عدد من الفنانين، والإعلاميين، الأحد الماضي، بطنجة، عن استحسانهم لمبادرة توقيع عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإحداث “صندوق مكافحة السرطان”.

وكشف فنانون، وإعلاميون لـ”اليوم24″، أنهم تفاعلوا بشكل إيجابي، وسريع، مع العريضة، وشاركوها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا دعوتهم إلى المواطنين للانخراط في هذه الحملة الإنسانية.

وشدد المتحدثون ذاتهم على ضرورة الانخراط في توقيع هذه العريضة، من أجل توفير علاج مجاني لمرضى السرطان، والحد من معاناتهم مع هذا المرض، الذي ينخر أجسادهم.