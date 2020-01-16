شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارات على غزة والان نبدء بالتفاصيل

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، سلسلة غارات على موقع في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعًا شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتضرر عدد من المباني السكنية القريبة من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة. وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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