شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 جراء انفجار مصنع كيماويات في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة لانفجار بمصنع كيماويات في تاراجونا شمال شرق إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، نقلا عن السلطات ان شخصا توفي في المستشفى ببرشلونة متأثرا بإصابته.

وتوفي رجل أخر مساء الثلاثاء عندما تعرض منزله للإصابة بلوح معدني يزن 800 كيلو جرام، والذي اندفع لعدة كيلومترات في الهواء نتيجة للانفجار.

وانهار سقف المنزل بعد أن اصطدم به اللوح المعدني وفقا لإدارة الاطفاء.

وعثر على جثة موظف مصنع الكيماويات المفقود في وقت مبكر أمس الأربعاء. وأصيب أيضا عدد من الأشخاص في الانفجار وفقا للحكومة الإقليمية، معظم المصابين من موظفي المصنع.