شكرا لقرائتكم خبر عن المجر: لن ندفع تعويضات للسجناء والان نبدء بالتفاصيل

قررت المجر عدم دفع التعويضات التي تأمر بها المحاكم للسجناء بسبب سوء الأوضاع في سجونها، حسبما قال مسؤول حكومي بارز لتليفزيون "هير تي في"، أمس الأربعاء.

وقال بينس توزسون، وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتليفزيون إن "الدولة المجرية أوقفت دفعات التعويضات المقدمة للمجرمين المحتجزين في السجن".

وأضاف أن هناك 12 ألف قضية من هذا النوع مشيرا إلى أنه "من المعروف أن قضايا من هذا النوع يمكن أن يتم الفوز بها" متهما المحامين ومنظمات المجتمع المدني بأنهم أقاموا "نموذجا تجاريا" من هذه القضايا.