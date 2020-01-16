شكرا لقرائتكم خبر عن المجر: لن ندفع تعويضات للسجناء والان نبدء بالتفاصيل
وقال بينس توزسون، وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتليفزيون إن "الدولة المجرية أوقفت دفعات التعويضات المقدمة للمجرمين المحتجزين في السجن".
وأضاف أن هناك 12 ألف قضية من هذا النوع مشيرا إلى أنه "من المعروف أن قضايا من هذا النوع يمكن أن يتم الفوز بها" متهما المحامين ومنظمات المجتمع المدني بأنهم أقاموا "نموذجا تجاريا" من هذه القضايا.
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