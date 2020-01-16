شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني يوقف مثيري شغب «الحمرا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا وصلت إلى 47 مصابا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 59 مشتبها به.

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، أن مثيري شغب اعتدوا الثلاثاء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام المصرف المركزي، مشيرا إلى أنهم قاموا برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم.

وأضاف بيان قوى الأمن الداخلي: أصيب عدد من العناصر بكسور، وعمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم، مشيرا إلى أنه بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين خلال إشرافه المباشر على العمليات من غرفة مراقبة وحدة شرطة بيروت.

وتابع البيان: أصدرت شعبة العلاقات العامة، عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار، لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان، الذي تحدث فيه أعمال الشغب؛ حفاظا على سلامتهم، وأعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم، مضيفا: استمرت التعديات والمواجهات حوالي خمس ساعات، وأسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات.