شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمهدي: لن نقبل بتحول العراق لساحة صراعات دولية والان نبدء بالتفاصيل

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي أمس الأربعاء، بأن الحكومة تعمل على حفظ أمن وسيادة العراق وسيادته الوطنية، وعدم تحويلها إلى ساحة للصراعات الدولية.

وقال عبدالمهدي، خلال استقباله -كلا على انفراد- سفراء كندا وأستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق: إن الحكومة تبذل جهودا لحفظ أمن البلاد وسيادتها الوطنية وعدم تحويلها إلى ساحة للصراعات الدولية، وتأكيد حرص البلاد على إقامة وتعزيز أفضل العلاقات مع الجميع، وأن يكون نقطة وفاق وسلام في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف: «اعتزاز العراق بمواقف الدول الصديقة الداعمة لأمنه واستقراره واستمرار التعاون ضد الإرهاب، وللتوجهات المشتركة نحو التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتركيز الجهود على محاربة داعش».

وفي سياق منفصل، قال علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الألمانية: إن إجمالي ضحايا المظاهرات منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 492 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب، والمفقودين 58 في حين بلغ عدد الاغتيالات 37 حالة.

ولا تزال المظاهرات الاحتجاجية بالعراق مستمرة في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومواجهة حالات الفساد المستشري.