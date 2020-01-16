شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات إقليمية تهدد بعودة الفوضى إلى روما والان نبدء بالتفاصيل

قالت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية: إن الانتخابات الإقليمية في شمال شرق إميليا رومانيا تهدد بعودة الفوضى إلى إيطاليا.

» عودة سالفيني

وبحسب تقرير لـ «سيلفيا أمارو»، فإن ماتيو سالفيني، الذي يمثل وجه السياسة المناهضة للهجرة في إيطاليا، قد يكون على وشك العودة بموجب ما يرجح أن تسفر عنه هذه الانتخابات.

وقال أمارو: «غادر سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني، الحكومة الإيطالية فجأة في صيف 2019 بعد اشتباكه مع حزب الخمسة نجوم، شريكه في الائتلاف».

وتابع: «قرر سالفيني تقديم اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، وقاد هذا التحرك، الذي وصفه النقاد بأنه محاولة لحكم إيطاليا بمفرده، ما قاد حزب الخمسة نجوم إلى توحيد صفوفه مع الحزب الديمقراطي وهو حزب ديمقراطي اجتماعي موال لأوروبا، وتجنب الحاجة إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي منع سالفيني من تشكيل حكومة محتملة».

» انتخابات إقليمية

وأضاف التقرير: «رغم ذلك، ومع إجراء انتخابات إقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر، يتساءل المحللون عما إذا كان بإمكان سالفيني العودة إلى الحكومة قريبًا».

وفي التقرير قال وولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة تينو للأبحاث: «الانتخابات الإقليمية في 26 يناير المقبل هي الحدث السياسي الأكثر أهمية الذي يمكن أن يحدد حياة الحكومة».

وبحسب التقرير، فإن منطقة إميليا رومانيا، التي تضم مدينة بولونيا ذات الأهمية الرمزية، تدعم تقليديًا الأحزاب ذات الميول اليسارية، ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح عن حزب الرابطة المناهض للهجرة قد يفوز في الانتخابات بما يمنح الحزب فوزه التاسع على التوالي في الاقتراعات الإقليمية منذ الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2018.

» مواجهة داخلية

«ويشن سالفيني حملة في المنطقة منذ نوفمبر، متعهدًا بتحريرها من اليسار، وهزيمة الحزب الديمقراطي على يد الرابطة بزعامة سالفيني ستجرد حزب يسار الوسط من معقله الرمزي، ومن المرجح أن يؤدي إلى مواجهة داخلية»، بحسب الكاتب.

وأشار التقرير إلى أن انتهاء الانتخابات بانتصار لحزب الرابطة سيعرض حزبي الخمسة نجوم والديمقراطي لضغوط قد تكتب النهاية للحكومة الحالية.

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ونقل عن إريك جونز، الأستاذ في جامعة جونز كوبكنز بإيطاليا، قوله: «الانتخابات مهمة؛ لأنها قد تشجع الحزب الديمقراطي على فض تحالفه مع (الخمسة نجوم) بحثًا عن هوية جديدة».

» عودة المخاوف

«عادة لا يحقق الخمسة نجوم نتائج جيدة في الانتخابات الإقليمية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يتجاوز 8 ٪ في هذه الانتخابات، لكن هذه المنطقة هي المكان الذي بدأ فيه، ودخل الحكومة المحلية لأول مرة؛ لذلك، فإن الخسارة المدمرة هنا سوف توفر الذخيرة لأولئك الذين لا يحبون لويجي دي مايو زعيم الخمسة نجوم، ويشعرون بالقلق من أن حركته قد ضلت طريقها».

ووفقًا لمارك فاغنر، كبير الاقتصاديين في بنك كومرزبنك، فإن «الانتخابات الإقليمية لن تعيد سالفيني نفسه، بل ستكشف عن شعبية سالفيني والرابطة معًا».

» تصدر «الرابطة»

«وفقًا لاستطلاعات الرأي، يتصدر حزب الرابطة جميع الأحزاب على مستوى البلاد، حيث حصل على دعم بنسبة 31٪، يليه الحزب الديمقراطي بنسبة 19٪»، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ويرى فاغنر أن «المخاطر التي تصاحب سالفيني واضحة من خلال سياسته الصارمة المناهضة للهجرة، ومكافحة التقشف، وموقفه المناهض للاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا، سيكون هناك توتر مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي. لكن سالفيني سيكون ضارًا أيضًا بالاقتصاد الإيطالي: سياسته الاشتراكية لإعادة التوزيع لن تدفع الاقتصاد الإيطالي إلى الأمام».

» ضغوط وخطط

ونوّهت شبكة «سي إن بي سي» إلى أن الانتخابات الإقليمية ستضع ضغطًا على الائتلاف الحاكم في وقت يناقش فيه خططًا لتغيير الدستور، لتقليل عدد المشرعين.

«ودفع حزب الخمسة نجوم من أجل التغيير، بحجة أن هناك الكثير من البرلمانيين بما يمثل عبئًا على أموال دافعي الضرائب. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي يعارضون هذا الإصلاح». كما توضح الشبكة.

ويؤكد فاغنر: «بالنظر إلى انقسام الحكومة في القضايا السياسية الرئيسية، أعتقد أن الحكومة قد لا تستمر إلى ما بعد عام 2020».