شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان مقامر.. وقراره بإرسال قوات إلى ليبيا تهور والان نبدء بالتفاصيل

وصف موقع «بروجيكت سينديكيت» قرار الرئيس التركي رجب أردوغان بإرسال قوات بلاده إلى ليبيا بالمقامرة.

مقامر ومتهور

وأوضح مقال كتبه بالموقع «جون أندروز»، أن المنتقدين الأجانب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبرونه مصابًا بجنون العظمة وشبه ديكتاتور، لكن أردوغان أصبح الآن مقامرًا متهورًا أيضًا.

وأضاف: «في غضون فترة وجيزة، سترسل تركيا قوات إلى ليبيا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني المحاصرة من قبل قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر».

وأبان: «ستكون هذه حماقة عسكرية ودبلوماسية، خاصة أن لدى أردوغان مثال محزن للنزاع السوري على عتبة بلاده».

التأثير الأيديولوجي

وتساءل الكاتب: هل يتخيل أردوغان حقًا أن إرسال بضع مئات، أو حتى عدة آلاف، من القوات التركية سوف يحل بطريقة ما الاضطرابات المأساوية والدموية في ليبيا، والتي هي نفسها نتيجة لتدخل القوى الأجنبية في عام 2011، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي؟.

وبحسب الكاتب، إذا كان أردوغان يتوقع انتصارًا لحلفائه أو تسوية سلمية وشيكة، فإنه يخدع نفسه.

وأكد: أن الجيش الوطني الليبي مجهّز تجهيزًا جيدًا، ومدعوم إقليميًا، ومن روسيا وفرنسا، بما يجعل حفتر أكثر تفاؤلًا مقارنة بفايز السراج.

وتابع: «إذن، ما الذي يفسر دخول تركيا إلى النزاع الليبي المروع باعتبارها محاربًا آخر بالوكالة؟».

ومضى يقول: «أول هذه الأسباب التأثير الإيديولوجي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أردوغان».

منظمة إرهابية

وأوضح جون أندروز، أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر، مصنفة باعتبارها منظمة إرهابية في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تسعى لتقويض تلك البلاد.

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وأشار إلى أن قطر وتركيا فقط هما من ينظران إلى الإخوان بحماس، موضحًا أنهما في ليبيا يتعاملان بنظرية «عدو عدوي صديقي»، ويقفان بجانب السراج؛ لأنه في مواجهة حفتر المدعوم من مصر.

واستطرد الكاتب: «أما السبب الأكبر لمغامرة أردوغان في ليبيا، فهو أنه يناسب رغبته في أن تلعب تركيا دورًا حاسمًا في منطقتها للمرة الأولى منذ زوال الإمبراطورية العثمانية التي كانت ليبيا جزءًا منها».

ومضى يقول: «على السطح، يبدو هذا الطموح معقولًا بما فيه الكفاية. تملك تركيا عدد سكان أكثر من 80 مليون نسمة، وثاني أكبر جيش في الناتو، واقتصادًا متطورًا نسبيًا. وترى أنها تستحق أن تعامل باحترام، وهذا هو السبب في أن تردد الاتحاد الأوروبي الواضح في ضم أنقرة لعضويته يعد ضربة لكبرياء تركيا».

تكلفة عالية

لكن سعي تركيا لتحقيق طموحها في القيادة الإقليمية جاء بتكلفة عالية، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كان معلم أردوغان أحمد داود أوغلو، الأكاديمي الذي أصبح بعد ذلك وزيرًا للخارجية ورئيسًا للوزراء في نهاية المطاف، حريصًا على توسيع نفوذ تركيا في الخارج، ولكن تحت شعار «صفر مشاكل مع جيراننا»، بحسب الكاتب.

وزاد: «من المفارقات أن أردوغان خلق مشاكل مع جميع جيرانه تقريبًا، لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول سجل تركيا المروع في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها الجيش في عام 2016، ولا يمكن لإسرائيل أن تلتزم بدعم تركيا لحماس (التي تتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين) في غزة».

شعور بالغضب

في الواقع، كما يوضح الكاتب، يشعر الجميع بالغضب من سياسة تركيا في سوريا، والتي تتميز بمهاجمة الأكراد، الذين كانوا أكثر المقاتلين فعالية ضد داعش، فضلًا عن ازدواجية أنقرة في التعامل مع العديد من الجماعات المتطرفة، حتى أن داود أوغلو نأى بنفسه عن أردوغان وشكل حزبًا سياسيًا منافسًا، مضيفًا: صحيح أن مؤيدي أردوغان يمكنهم القول إن تركيا أصبحت لاعبًا إقليميًا يحسب حسابه، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون سخيًا من الناحية المالية، وإلا فقد تسمح تركيا لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين وغيرهم الفارين من الحرب والفقر بالتدفق إلى أوروبا.

بلا أصدقاء

ورغم أهمية تركيا في تسوية النزاع السوري، وفقًا لكاتب المقال، إلا أن تورطها في ليبيا يمثل خطوة أبعد من اللازم.

ولفت إلى أن الاتفاقية التركية بين أردوغان والسراج لترسيم الحدود البحرية تتجاهل القانون الدولي وتتجاهل الجغرافيا؛ لأن جزيرة كريت اليونانية تقع في منتصف الطريق بين البلدين، كما يهدد الاتفاق الموقع في يناير 2019 بين مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية لاستغلال احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.

وحذر الكاتب أخيرًا من أن مقامرة الرئيس التركي في ليبيا لن يحالفها الحظ، وسيجد نفسه مع مرور الوقت بلا أصدقاء.