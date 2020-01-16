محققون كنديون يفحصون حطام الطائرة الأوكرانية في إيران

قال وزير النقل الكندي مارك جارنو، الأربعاء، إن محققين كنديين في حوادث تحطم الطائرات زاروا موقع تحطم الطائرة الأوكرانية التي أُسقطتها إيران مما أودى بحياة 176 شخصا كانوا على متنها بينهم 57 كنديا.



وأضاف جارنو، في مؤتمر صحفي، أن السلطات الإيرانية لم تتح للمحققين الوصول إلى الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين يسجلان بيانات الرحلة ومحادثات قمرة القيادة.



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والثلاثاء، أعلنت رئيسة مكتب سلامة النقل في كندا كاثي فوكس، عن أن المحققين الذين أرسلتهم بلادها إلى العاصمة الإيرانية، للتحقيق في الحادثة، سيكون بإمكانهم الاطلاع على حطام الطائرة وصندوقها الأسود أيضا.

وأسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج"، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وفور وقوع الحادثة، أنكرت طهران الوقوف وراءها، مشيرة إلى خلل فني، قبل أن تتوجه إليها أصابع الاتهام من كل حدب وصوب، ما أجبر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، على الاعتراف بمسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم استهدافها للاعتقاد بأنها كانت صاروخ "كروز".