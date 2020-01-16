زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي": محاكمة ترامب تبدأ رسميا الثلاثاء

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، إن محاكمة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ رسميا الثلاثاء المقبل.

ووقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قرار الاتهام بحق ترامب وإحالته إلى مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقبيل توقيعها القرار، قالت بيلوسي: "من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان"، مضيفة: "اليوم ندخل التاريخ".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء محاكمة عزله.



وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترامب في سبتمبر/أيلول، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

Advertisements

كما رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله أكثر من أسبوعين.

وأعلنت بيلوسي تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وبين المدعين الآخرين المكلفين بهذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، و5 نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.





وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي".

من جانب آخر، انتقد ترامب إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، وذلك في تعقيب على إعلان الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته بمجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد ثوانٍ من إعلان رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".