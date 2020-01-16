عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل تعرف على أبرز بنود مسودة بيان سد النهضة

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

أفادت “العربية عاجل“ في نبأ عاجل لها عبر تويتر، أن مسودة بيان سد النهضة " أن ملء السد" سيتم تنفيذه وفق مراحل.



وبحسب مسودة البيان، فإن ملء السد سيبدأ في موسم الجفاف، وغالبا ما سيكون بين يوليو وأغسطس .

كما تضمنت المسودة، ضرورة مراعاة احتياجات مصر والسودان من الطاقة الكهرومائية.

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وكانت قد أعلنت القاهرة، الثلاثاء، أن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن، "حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاجتماع حضره وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

واضافت أن "الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.