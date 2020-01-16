6 بنود للاتفاق المبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تحديد إجراءات ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة.

وفي بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أكد المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي : التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني قابل للتطبيق وتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى 6 بنود للاتفاق المبدئي بين الدول الثلاث وهي :



1- سيتم ملء الخزان على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب.

2- يتم الملء خلال مواسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

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3- ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد تتضمن توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4- سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد إطلاق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

5- خلال التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل السد وفقًا لآلية تحدد إطلاق المياه وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى المياه فى سد النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، الجفاف والجفاف الطويل.

6- يتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

