انتهاء اجتماعات «سد النهضة»..واتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان على آليات ملء وتشغيل السد

اختتم وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا ووفودهم من الاجتماع الذى عقد على مدار 3 أيام فى واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين.

و اتفق وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، بشكل مبدئي على أن يكون ملء سد النهضة على مراحل خلال موسم الأمطار، وأن تراعي عملية الملء المخزون المائي لدول المصب.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق تتضمن 6 نقاط تحدد اليات تشغيل وملء السد، حيث اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و 29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

وتم الأتفاق خلال الاجتماعات أن يتم ملء السد خلال موسم الجفاف والذى يكون خلال شهري يوليو وأغسطس، ثم تستمر عملية الملىء فى سبتمبر فى حدود معينة.

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وستتم عملية الملىء علي مراحل، حيث ستوفر المرحلة الأولى ٥٩٥ متر فوق مستوى البحر.