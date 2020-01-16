ترند | ثورة غضب الأطباء بعد حادث المنيا ومطالب بإقالة وزيرة الصحة.. وموجة سيئة تضرب البلاد..وشهيد شهامة جديد..والأهلي والزمالك يتألقان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موجة سيئة جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس، وترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين، وتفاصيل جديدة في حادث المنيا.. الأطباء طلبوا تأجيل السفر أو إرسال مدرب لمحافظتهم.. وإدارة التكليف هددتهم بالنقل والتحقيق.. ومطالب بإقالة وزيرة الصحة، وشهيد شهامة جديد في الدقهلية.. ’’محمد‘‘ لقى مصرعه بعد مطاردة لصوص سرقوا سيدة.. وزوجته: ’’متجوزين من 10 أيام‘‘.. وأول صورة لـ’’توك توك‘‘ اللصين المتسببين في الحادث.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

موجة سيئة جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارًا من مساء الأربعاء حتي يوم السبت المقبل، يتخللها رمال وأتربة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن ذروة الموجة السيئة الخميس، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة، وتؤدي إلى إضراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

ويصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة )، بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

وتنخفض الحرارة من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد القادم، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

الأرصاد تحذر من طقس الخميس

وفي سياق متصل، أعلنت الأرصاد أن طقس الخميس، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون السحب ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 10 12

بورسعيد 15 21

دمياط 14 20

الزقازيق 10 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 11 21

العريش 10 23

رفح 11 23

رأس سدر 12 20

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 13 22

كاترين 05 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 19

المنيا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 10 20

قنا 10 21

الأقصر 11 22

أسوان 12 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 24

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شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23​

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين

واصل الزمالك صحوته، بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك الأول، شيكابالا من تصويبة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 15، ثم أضاف أوناجم الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وشهد اللقاء تألق محمد أبو جبل، حارس الزمالك، الذي أنقذ الأبيض من أكثر من فرصة محققة.

على الجانب الأخر، اكتسح الأهلي ضيفه طنطا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، في الجولة ذاتها.

وسجل خماسية الأهلي، حسين الشحات في الدقيقة 11، وكهربا "هدفين" في الدقيقتين 79 و91، وأحمد الشيخ في الدقيقة 81، ومروان محسن في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد كهربا، والذي شارك بديلا في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة أخر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي لفريق طنطا.

ترتيب الدوري

وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، يليه المقاولون وصيفا بـ29 نقطة من 13 لقاء، والزمالك ثالثا بـ24 نقطة، من 12 مواجهة، والاتحاد رابعا بـ21 نقطة، وبيراميدز خامسا بـ19 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ9 أهداف، يليه محمد شريف بـ 7 أهداف، وحسام حسن في المركز الثالث بـ6، ووليد سليمان وسيف الجزيري في المركز الرابع بـ5 أهداف لكل منهما.

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تفاصيل جديدة في حادث المنيا.. الأطباء طلبوا تأجيل السفر أو إرسال مدرب لمحافظتهم.. وإدارة التكليف هددتهم بالنقل والتحقيق.. ومطالب بإقالة وزيرة الصحة

سيطرت حالة من الحزن على أطباء مصر، بعد وفاة 4 وإصابة 17، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، تنقل أطباء أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وبحسب موقع مصراوي، فإن أطباء الإدارة الصحة بالمنيا، طلبوا في وقت سابق، عبر رسائل واتساب، من المنسقة الخاصة بتدريب سرطان الثدي في القاهرة، تأجيل السفر لحين حجز تذاكر في القطار، أو عدم سفرهم وإرسال مدرب لتدريبهم بمحافظتهم، خاصة أن أغلبهم سيدات، بدلا من عناء السفر، وهو ما قابله رفض شديد وتهديد من المنسقة بنقل المتغيب خارج الإدارة وتحويله للتحقيق.

كما تضمنت الرسائل استنكار إحدى الطبيبات التي تعجبت من طلب سفرهم للقاهرة فجأة بدون أي ترتيبات، وإبلاغهم بالسفر قبلها بيوم فقط، فيما قالت أخرى إنها "حامل" في شهرين ولا تستطيع السفر، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وفي سياق متصل، تواصل "مصراوي" مع عدد من طبيبات الإدارة الصحية بالمنيا، للتأكد من صحة تلك الرسائل، وقالت إحدى الطبيبات إن المنسقة كانت تستخدم أسلوب التهديد بتوقيع الجزاء والنقل خارج نطاق الإدارة في حال عدم حضور التدريب، وكان ردها أنه تكليف ولا يوجد اختيار أو اعذار، وأن الطبيبات اقترحن عليها حضور 2 فقط منهن إلى التدريب، وعقب عودتهن يقمن بتدريب باقي الطبيبات، إلا أن المُنسقة قابلت هذا الاقتراح بالرفض.

وأضافت الطبيبات: "كان ممكن نكون إحنا إللي في الحادث"، مؤكدين أنهن رغم رفضهن السفر إلا أنهن أُجبرن على ذلك، وأنه كان من الممكن أن يكن متوفين أو مصابات مثل باقي زميلاتهن من طبيبات إدارة صحة سمالوط، الذي تعرض الأتوبيس الخاص بهن لحادث.

وتصدر هاشتاج "#اقاله_وزيره_الصحه"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد الحادث المأسوي.

وطالب المغردون بمحاسبة الوزيرة وإقالتها، بسبب الحادث الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء، إن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧.

ونعت نقابة أطباء مصر في بيان، الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم توفير مدربين للأطباء فى محافظاتهم بدلا من انتقال أعداد كبيرة من الأطباء من محافظة لأخرى، أو توفير وسيلة انتقال مناسبة وآمنة لهم، أو إتاحة فرصة لهم للحجز والسفر بالقطارات.

وأضاف الطاهر: "مافيش حاجه اسمها لازم بكرة تكونوا فى التدريب، ومافيش حجوزات فى القطر، وفى النهاية اضطروا يركبوا وسيلة نقل بهذا السوء".

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شهيد شهامة جديد في الدقهلية.. ’’محمد‘‘ لقى مصرعه بعد مطاردة لصوص سرقوا سيدة.. وزوجته: ’’متجوزين من 10 أيام‘‘.. وأول صورة لـ’’توك توك‘‘ اللصين المتسببين في الحادث

بعد أشهر قليلة من حادث مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"بمحافظة المنوفية، على يد 3 شباب بسبب دفاعه عن فتاة قاموا بالتعرض لها، لقى شاب بالدقهلية مصرعه، الثلاثاء، دهسًا تحت عجلات سيارة نقل، أثناء مطاردته لشابين في «توك توك»، بعدما خطفا حقيبة يد من سيدة، ليصبح شهيد الشهامة الجديد.

تفاصيل الحادث

وبحسب المصري اليوم، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طلخا بوقوع حادث تصادم «توك توك» بمواطن على طريق «طلخا- شربين».

وبالفحص، تبيّن مصرع «محمد.إ»، وشهرته «العزازي»، 30 سنة، مُقيم بقرية ميت عنتر، طلخا.

وقال شهود عيان إنه «أثناء توجه مدرّسة إلى عملها، قام شابين يستقلان توك توك بخطف حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، واستغاثت السيدة بالمارة فركب (العزازي) موتوسيكل، وترك مقر عمله في كافتيريا وطارد الجناة على طريق طلخا، وأثناء المطاردة ركله أحدهم بقدمه، فسقط بالموتوسيكل تحت عجلات سيارة نقل، كانت تسير في الطريق المقابل، بينما تمكن المتهمين من الفرار بالتوك توك والحقيبة المسروقة».

أول تعليق لزوجة شهيد الشهامة

من جانبها، قالت زوجة شهيد الشهامة بالدقهلية:" أنا عروسة من 10 أيام فقط، خلعت لَبْس الفرح ولبست الأسود بعد ما جوزى مات".

وأضافت زوجة الضحية فى حديثها لـ"اليوم السابع": "محمد" كان كل شيئ بالنسبة لنا " الحنان والحماية والسند والرزانة" فقد حياته بسبب شهامة، زوجى اعتاد يمد يد العون للجميع، مات وهو يدافع عن سيدة".

أول صورة لتوك توك المجرمين

وفي سياق متصل، حصل "اليوم السابع" على صور التوك التوك المتسبب فى مصرع شهيد الشهامة، والتى رصدته بعد كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع.

ولاتزال الأجهزة الأمنية تكثف من بحثها للوصول إلى الجناة، بعد أن أدلى بعض شهود العيان على تفاصيل الحادث، بعد استغاثة سيدة قام المتهمين بسرقة حقيبة اليد منها.

وقد أكد شهود العيان بالواقعة أن من شارك بواقعة خطف حقيبة اليد من السيدة، هم اثنان من الشباب تتراوح أعمارهما ما بين العقد الثانى والثالث، ولاذا بالفرار فى اتجاه طريق شربين، وقد نشرت الأجهزة الأمنية عددا من أفراد الشرطة السرية للتوصل إلى شخصية المتهمين.

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