بيلوسي توقع قرار إحالة لائحة الاتهامات الموجهة لترامب إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته برلمانيا

وقعت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ قرار إحالة لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته برلمانيا. إضغط للمزيد

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