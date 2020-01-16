أبو الحسن: عملية التأليف تشبه البورصة المتقلبة

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما اشبه عملية التاليف بالبورصة المتقلبة وفق المؤثرات الخارجية أو الداخلية، وطالما تثبتون بأن قراركم هو رهن بالتطورات الإقليمية او بترددات الصدمات الداخلية، فهذا يؤكد أنكم لم تعتبروا من ما يحصل بعد ولم ترتقوا بأدائكم الذي يبقى مصدر للخيبات، سنكون بموقعنا الطبيعي وليس بينكم طبعا!".

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